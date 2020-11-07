2020/11/07 | 22:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

382 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

قالت شرطة البصرة، السبت، ان هناك بعض المخربين في ساحات التظاهر يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي، وهو امر مدفوع من جهات لا تريد للبصرة ان تستقر.

وذكر اعلام الشرطة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (7 تشرين الثاني 2020)، ان "القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين لديها توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض لاي متظاهر، وان حاول استفزازها، وانها تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة الا في حال الضرورة القصوى وتعرض المنتسبين لخطر القتل".

وأضاف البيان، "بالمقابل هناك بعض الأحداث المؤسفة التي جرت اليوم في ساحات التظاهر من قبل بعض المخربين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي، أن استفزاز القوات الامنية لغرض جرها الى مواجهة هو امر مدفوع من جهات لا تريد للبصرة ان تستقر".

وتابع: "ونحن وإياكم ندرك الصعوبات، ولا يمكن ان نلوم مواطن على التعبير عن رأيه بشكل سلمي يخلو من الاستفزاز او افتعال صدام مع القوات الأمنية".

وأشار البيان، إلى ان "المتظاهرين هم اخوتنا وابناؤنا مثلما القوات الامنية المكلفة بحمايتهم.



والاعتداء على اي من الطرفين امر مرفوض وان الاستفزاز الذي تعرض له اخوانكم في القوات الامنية مبين في الصور اذ نلاحظ كمية الحجارة التي ألقيت عليهم والزجاجات الحارقة (قنابل المولتوف) الا انهم تحلو بضبط النفس وعدم استخدام اي طريقة للعنف او ردة فعل تعادل ماتعرضو له".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة: أحداث مؤسفة جرت اليوم في ساحات التظاهر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة: أحداث مؤسفة جرت اليوم في ساحات التظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).