أمير قطر يهنئ جو بايدن

2020/11/07 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا).

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