سحر ميسي يقود برشلونة الى اكتساح بتيس بخماسية

2020/11/07 | 22:35 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز برشلونة على ضيفه ريال بيتيس 5-2 السبت في الجولة التاسعة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجل كل من الفرنسي عثمان ديمبلي (22) ومواطنه أنطوان غريزمان (49) والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي (62 من ركلة جزاء و82) وبيدري (90) أهداف الفريق الكاتالوني في المقابل دوّن كل من الباراغوياني أنتونيو سانابريا (45) ولورينزو مورن (74) هدفي الفريق الأندلسي.

وحقق برشلونة فوزه الثالث في الليغا هذا الموسم (منقوص من مباراتين) رافعاً رصيده إلى 11 نقطة.

وفضّل المدرب الهولندي رونالد كومان عدم الزج بميسي أساسيًا ومنحه مزيدًا من الراحة في ظل جدول المباريات المزدحم وبعد ثلاثة أيام من فوز برشلونة على ضيفه دينامو كييف الأوكراني (2-1) في دوري أبطال أوروبا حيث يقدم الفريق مستويات مميزة وبقي بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات في دور المجموعات.

إلا أن الهولندي اضطر إلى الاستعانة بخدمات اللاعب مطلع الشوط الثاني الذي دخله متعادلاً 1-1 وما لبث أن وضع بصمته بتسجيله ثنائية، رافعاً رصيده إلى ثلاثة أهداف في الليغا هذا الموسم، وساهم في الهدف الثاني الذي سجله الفرنسي أنطوان غريزمان.

وأكمل النادي الأندلسي اللقاء بعشرة لاعبين في نصف الساعة الأخير بعد طرد الجزائري عيسى مندي في الدقيقة 60 لتسببه بركلة الجزاء بلمسة يد.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة وأتيحت فرصة لغريزمان البعيد عن مستواه داخل المنطقة سددها بيسراه زاحفة من مسافة قريبة مرت بجانب القائم (5)، قبل أن يهدر أنسو فاتي بدوره إلى جانب القائم.

وأتيحت بعدها فرصة خطرة للضيوف عندما تألق الحارس الألماني مارك- أندريه تير شتيغن الذي خاض أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم والثانية بعد العودة ضد دينامو كييف بعد تعافيه من عملية جراحية في الركبة خضع لها نهاية الموسم الفائت، في التصدي لرأسية البرتغالي ويليام كارفاليو (8).

وواصل برشلونة مسلسل إهدار الفرص عندما تصدى الحارس التشيلي كلاوديو برافو لكرة فاتي بعد تمريرة من غريزمان (9)، قبل أن يهدر الأخير محاولة محققة بتسديدة بجانب القائم (11).

وافتتح ديمبيلي التسجيل عندما وصلته الكرة على مشارف المنطقة عند الجهة اليسرى، فتوغل وتلاعب بالدفاع بيمناه قبل أن يسددها بيسراه صاروخية في أعلى الزاوية اليمنى (22).

وعاند الحظ غرزيمان مجددًا عندما وصلته كرة رائعة بتمريرة بالكعب من بيدري داخل المنطقة، سددها بيسراه ارتدت من القائم (27).

وحصل فاتي على ركلة جزاء إثر عرقلة من مندي، انبرى لها غريزمان في محاولة لفك النحس الذي يلاحقه في ركلات الجزاء مؤخرًا، الا أن برافو حرم فريقه السابق من مضاعفة النتيجة بالتصدي لمحاولة الفرنسي (33).

وعاقب النادي الأندلسي أصحاب الأرض على إهدار الفرص وسجل هدف التعادل بتمريرة حاسمة وهدف من لاعبيه السابقين، عندما مرر كريستيان تيو عرضية من الجهة اليسرى مرت أمام العديد من اللاعبين وسط هشاشة دفاعية ووصلت إلى سانابريا الذي تابعها في الشباك (45+2).

وحرك دخول ميسي في الشوط الثاني فعالية الخط الأمامي وساهم في هدف التقدم من دون أن يصنع أو يسجل، عندما موّه بذكاء بين قدميه عرضية من جوردي ألبا عن الجهة اليسرى وصلت إلى غريزمان على باب المرمى تابعها سهلة (49).

وحصل برشلونة على ركلة جزاء عندما أبعد مندي تسديدة لديمبيلي بيده من على خط المرمى ليطرد من اللقاء بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد “VAR”، فانبرى لها ميسي قوية في أعلى الزاوية اليسرى (61).

وفرض بيتيس ربع ساعة أخير متوتر عندما قلص الفارق 2-3 عن طريق البديل مورون بعد دقيقتين من دخوله عندما وصلته كرة أمام المرمى من أليكس مورينو (73).

إلا أن “البرغوث” أعاد فارق الهدفين عندما فك مصيدة التسلل على مشارف المنطقة إثر تمريرة من سيرجي روبرتو قبل أن يتوغل ويسكن كرة قوية في سقف المرمى (82).

وسجل بيدري الهدف الخامس عندما وصلته عرضية عن الجهة اليمنى من روبرتو نحو القائم الثاني (90).

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