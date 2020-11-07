نيجيرفان بارزاني مهنئاً بايدن : اتطلع الى استمرار التعاون الوثيق بين اقليم كردستان والولايات المتحدة

2020/11/07 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / هنأ رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن بمناسبة فوزه بالانتخابات الامريكية.وقال بارزاني في تهنئته : "اتطلع الى استمرار التعاون الوثيق والقوي بين اقليم كردستان والولايات المتحدة ".واضاف :" شراكتنا ضرورية للاستقرار والازدهار الاقليمي" ./انتهى3

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