ادارة الطلبة تتجه للتعاقد مع لاعبين في خط الهجوم

2020/11/07 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا / اعلن رئيس الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي علاء كاظم :" ان نية الادارة تتجه صوب التعاقد مع لاعبين اثنين في فترة الانتقالات الشتوية ".



وذكر كاظم :" ان ادارة النادي تنوي التعاقد مع لاعبين لتعزيز الجانب الهجومي"، مشيرا الى :" ان التعاقد مع اللاعبين سيتم خلال الفترة المقبلة بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق".واضاف :" ان ادارة النادي والكادر التدريبي يعملان من اجل تعزيز خطوط الفريق والعمل على اكمال صفوف الانيق"./انتهى

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