فوز الرمثا على الفيصلي بدوري المحترفين الاردني لكرة القدم

2020/11/07 | 22:41 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/حقق فريق الرمثا فوزا على الفيصلي بثلاثة اهداف مقابل واحد في المباراة التي جرت مساء اليوم، في ملعب الحسن بمدينة اربد /شمالي الاردن / في ختام منافسات الجولة 12 بدوري المحترفين الاردني لكرة القدم.وبهذا الفوز تقدم الرمثا للمركز الثالث برصيد 19 نقطة، فيما تراجع الفيصلي للمركز الرابع برصيد 17 نقطة.ويتصدر الوحدات الدوري حتى الآن برصيد 30 نقطة، يليه الجزيرة 24 نقطة./انتهى

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