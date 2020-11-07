2020/11/07 | 22:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

هنأ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بفوزه برئاسة الولايات المتحدة الأميركية. وذكر بيان صدر عن مكتب المالكي تلقى "ناس" نسخة منه (7 تشرين الثاني 2020) أنه "بعث رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي برقية تهنئة الى الرئيس الامريكي المنتخب السيد جو بايدن وفيما يلي نصها:".

وقال المالكي في تهنئته: "فخامة السيد جو بايدن.. الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية .. على اثر انتخابكم رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، ابعث لكم تحياتي وابارك لكم نيل ثقة الشعب الامريكي الصديق".

وأضاف، "أتمنى لكم النجاح في مهمتكم الصعبة والتوفيق في معالجة المشاكل والازمات الموروثة التي تواجهكم لتغير صورة امريكا وتطوير العلاقات مع الدول الصديقة والعالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يهنئ بايدن بفوزه رئيساً للولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يهنئ بايدن بفوزه رئيساً للولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).