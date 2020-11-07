التربية تقرر إلغاء عطلة يوم السبت

2020/11/07 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، السبت، إنه تقرر تعليق عطلة يوم السبت، وان يكون لكل مرحلة يوما واحدا تفاعليا، لافتا الى النظام الالكتروني سيعتمد في بقية ايام الاسبوع. واضاف فاروق في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تم الاتفاق على ان يكون التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني هو …

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