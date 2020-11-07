تعرف على مواصفات سيارة نيسان الجديدة

2020/11/07 | 22:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]كشفت شركة نيسان في الهند عن سيارة Magnit الجديدة التي صنفت من بين أجمل سيارات الكروس أوفر وأكثرها منافسة من حيث السعر الرخيص والترشيد في استهلاك الوقود.

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