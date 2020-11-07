التربية تصدر توضيحا بشأن العام الدراسي الجديد

2020/11/07 | 22:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة التربية،اليوم السبت، اتوضيحا بشأن بدء العام الدراسي الجديد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح صحفي، ان “وزارة التربية حضرت اجتماع خلية الازمة وتم الاتفاق على ان يكون الـ29 تشرين الثاني الحالي بداية العام الدراسي 2020/2021”.

واضاف فاروق “بداية تم تعليق عطلة يوم السبت اي سيكون الدوام 6 ايام في الاسبوع على ان يكون لكل مرحلة دراسية يوم واحد تفاعلي داخل الصفوف وبقية الايام الكتروني”، مشيرا الى انه “ستكون هناك فرق من قبل وزارة الصحة تزور المدارس من اجل التعقيم والتعفير والاطلاع على الواقع الصحي في هذه المدارس من التباعد الاجتماعي وغيرها من الارشادات الصحية”.

واكد ان “هذه بداية لاطلاق عام دراسي جديد من اجل مراقبة الموقف الوبائي بعدها ممكن اتخاذ قرارات اخرى”، داعيا الطلبة الى “متابعة المنصات الالكترونية، وعلى الجميع التكاتف من اجل استمرار عام دراسي وتعليمي وتربوي”.

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