بارزاني مهنئاً بايدن : شراكتنا ضرورية للاستقرار والازدهار الاقليمي

2020/11/07 | 22:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

هنأ رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن بمناسبة فوزه بالانتخابات الامريكية.

وقال بارزاني في تهنئته : “اتطلع الى استمرار التعاون الوثيق والقوي بين اقليم كردستان والولايات المتحدة “.

واضاف :” شراكتنا ضرورية للاستقرار والازدهار الاقليمي” .

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