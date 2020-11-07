2020/11/07 | 22:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال مرشد الجمهورية الإسلامية خامنئي: انتخابات أميركا كشفت وجه ديمقراطيتها القبيح فيما هتف مستشار رئيس الجمهورية روحاني: رحل الجبان.” وقال خامنئي إن الانتخابات في الولايات المتحدة يصفها أصحابها أنفسهم بشكل رائع! هذا مثال على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة”.وأضاف “وبغض النظر عن النتيجة، هناك شيء واحد واضح تمامًا، وهو …

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