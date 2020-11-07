التربية تصدر توضيحاً بشأن بدء العام الدراسي

2020/11/07 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - محمد الطالبي

أصدرت وزارة التربية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن بدء العام الدراسي الجديد 2020 -2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وزارة التربية حضرت اجتماع خلية الأزمة وتم الاتفاق على أن يكون يوم 29 تشرين الثاني المقبل موعد بداية العام الدراسي 2020 -2021.

وأضاف، أنه تم تعليق عطلة يوم السبت على أن يكون الدوام ستة أيام في الأسبوع، بحيث لكل مرحلة دراسية يوم واحد تفاعلي داخل الصفوف وبقية الأيام التعليم يكون إلكترونيا، لافتا إلى أنه ستكون هناك فرق من وزارة الصحة تزور المدارس من أجل التعفير والتعقيم والاطلاع على الواقع الصحي في هذه المدارس سواء في التباعد الاجتماعي أو في غيره من الإرشادات الصحية.

وتابع، أن هذه تعد بداية لانطلاق عام دراسي جديد من أجل مراقبة الموقف الوبائي بعدها يمكن اتخاذ قرارات أخرى، مبينا أن آلية العام الدراسي من حيث المناهج الدراسية سيتم تقليصها وكذلك الدوام بالانتساب.

وأوضح، أن وزارة التربية ستصدر بيانا خلال الأيام المقبلة تحدد هذه الآليات وكيفية العمل بها، مشيرا إلى أن الوزارة تحث الطلبة على متابعة المنصات الإلكترونية والتلفزيون التربوي ومواقع التواصل المتاحة.

وشدد فاروق على ضرورة تكاتف الجميع من أجأ ان يكون عاما دراسيا وتعليميا وتربويا لأنه لا يمكن توقف التعليم لكون العلم هو ما يخلص الإنسان من الأمراض والفيروسات وأي أشياء قد تعترضه.

هذا وحددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يوم 29 من الشهر الجاري، موعداً لبدء العام الدراسي الجديد، فيما اتخذت قرارات أخرى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن "الكاظمي ترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، جرت خلاله مناقشة آخر تطورات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها، وتواصل وزارة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية، والجهود اللوجستية لمؤسسات الدولة".

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