قرارات هامة بشأن كورونا وتحديد موعد بدء العام الدراسي بالعراق

2020/11/07 | 22:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، السبت، بدء العام الدراسي في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، في حين وجهت بدفع المستحقات المالية لشراء ال...

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