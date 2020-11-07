الجبهة العراقية تتهم رئاسة البرلمان بتمرير قوانين من دون اكتمال النصاب القانوني

2020/11/07 | 22:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشروع بإجراءات إقالة الحلبوسي “رسمياً”… بغداد- وعد الشمري: أعلنت الجبهة العراقية، أمس السبت، البدء رسمياً بإجراءات تغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وحملته ما أسمته فشل المؤسسة التشريعية في القيام بواجبها، مؤكدة أن العديد من القوانين قد تم تمريرها من دون حصولها على النصاب، فيما يرى تحالف القوى العراقية، يجد أن الظروف الحالية تفرض ...

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