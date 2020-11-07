رفض ترامب التنازل عن السلطة يعني احتمال دخول الولايات المتحدة في ازمة

2020/11/07 | 22:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إصراره على انه الفائز بالانتخابات الصباح الجديد-متابعة أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مؤخراً أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولا “تدخل بطاقات الاقتراع عبر البريد”، متعهداً باللجوء إلى المحكمة العليا لوقف عد واحتساب هذه البطاقات.هذا الأمر أثار مخاوف بعض الأميركيين من دخول البلاد في أزمة دستورية كبيرة.وقد أعد المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ...

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