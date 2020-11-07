النائب حمه صالح: تهريب المحاصيل والماشية سيقضي على الزراعة والثروة الحيوانية

2020/11/07 | 22:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الى تورط مسؤولين حكوميين وحزبيين كبار في الاقليم السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي اكد عضو برلمان الاقليم علي حمه صالح، ان استمرار تهريب المحاصيل الزراعية والحيوانات عبر الحدود مع ايران وسوريا، سيؤدي خلال السنوات الثلاث المقبلة الى انهيار القطاع الزراعي والقضاء على الثروة الحيوانية في الاقليم.واضاف حمه صالح في تصريح تابعته ...

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