2020/11/07 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس العراقي يهنئ نظيره الامريكي المنتخب

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