المالكي يبعث برقية تهنئة الى الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن

2020/11/07 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي يبعث برقية تهنئة الى الرئيس الامريكي المنتخب

بعث رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي برقية تهنئة الى الرئيس الامريكي المنتخب السيد جو بايدن وفيما يلي نصها :

بِسْم الله الرحمن الرحيم

فخامة السيد جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية

على اثر انتخابكم رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، ابعث لكم تحياتي وابارك لكم نيل ثقة الشعب الامريكي الصديق .

واتمنى لكم النجاح في مهمتكم الصعبة والتوفيق في معالجة المشاكل والازمات الموروثة التي تواجهكم لتغير صورة امريكا وتطوير العلاقات مع الدول الصديقة والعالم . نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون ٧ / تشرين الثاني / ٢٠٢٠

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