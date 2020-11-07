بعد تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد.. التربية تكشف آلية الدوام: السبت دوام رسمي

وفي وقت سابق، حددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم السبت (7-11-2020)، موعد بدء العام الدراسي الجديد.
ووفق بيان رسمي صادر عن اللجنة "ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، جرت خلاله مناقشة آخر تطورات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها، وتواصل وزارة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية، والجهود اللوجستية لمؤسسات الدولة"، وفقا لبيان اللجنة الرسمي.
وناقشت اللجنة أيضا، "الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وأصدرت عدداً من القرارات بشأنها: "أولا/ الموافقة على بدء العام الدراسي2020/2021 يوم الأحد الموافق 29/11/2020 ، على أن تعرض وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي خططهما المٌعّدة مع وزارة الصحة والبيئة لتأمين تنفيذ الإجراءات الوقائية، وعرضها في اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية القادم"، بالاضافة الى قرارت اخرى بشأن جائحة كورونا.
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