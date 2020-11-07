اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية توافق على بدء العام الدراسي

2020/11/07 | 22:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد وافقت لجنة الصحة و السلامة الوطنية على بدء العام الدراسي2020/2021 يوم الأحد الموافق 29/11/2020 و بذلك سيتمكن الطلبة من الإستمرار في الدراسة.واكدت اللجنة ان على وزارتي التربية والتعليم العالي عرض خططهما المٌعّدة مع وزارة الصحة لتأمين تنفيذ الإجراءات الوقائية خلال الاجتماع المقبل.الجدير بالذكر ان تفشي فيروس كورونا في العالم …

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