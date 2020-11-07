برهم صالح يهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات الامريكية

2020/11/07 | 23:00 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن لمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال صالح في تهنئته : ” نتطلع الى العمل سوية لتحقيق السلام في الشرق الاوسط”.

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