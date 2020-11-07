قوباد طالباني: العمل مع ادارة بايدن سيكون بناءً

2020/11/07 | 23:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، جو بايدن بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الامريكية.

وقال قوباد طالباني في تغريدة على موقع تويتر: اتقدم بالتهاني الحارة الى الرجل الطيب والسياسي المخضرم والصديق العتيد جو بايدن الرئيس المقبل للولايات المتحدة الامريكية.

واضاف: ارى بان العمل مع ادارة جو بايدن سيكون بناءً لاقليم كوردستان لانه لنا علاقات صداقة قوية مع الحكومة والجيش والشعب الامريكي.

PUKmedia خاص ‌

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