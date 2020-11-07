المالية النيابية توضح سبب الاعتراض على قانون الاقتراض

2020/11/07 | 23:01 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أوضحت اللجنة المالية النيابية، السبت، سبب الاعتراض على قانون الاقتراض، مشيرة إلى ان مضمون المشروع عبارة عن موازنة مصغرة تحتوي على بنود كثيرة تتعلق بجانب الإنفاق الجاري والتشغيلي.

جاء ذلك في تصريح لمقرر اللجنة، أحمد الصفار، لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (7 تشرين الثاني 2020)، ذكر فيها إن "اللجنة لم تعترض على قانون الاقتراض بشكل عام، ولو أرسلت الحكومة قانون تمويل العجز المالي (موازنة مصغرة) لمرر في البرلمان".

وبين الصفار، أن "الاعتراض جاء على نقاط عدة منها، أن الحكومة لم تلتزم بقانون الإدارة المالية ولم ترسل موازنة 2020- 2021 والذي من المقرر أن يصل للبرلمان في الخامس عشر من تشرين الأول".

وأشار إلى أن "المبالغة بالمبالغ محصورة في الإنفاق والإيرادات"، لافتا إلى أن "الحكومة لم تقم بحسابات دقيقة للإيرادات التي من الممكن الحصول عليها سواء كان ما يتعلق بالمنافذ أو الضريبة أو حتى الإيرادات الأخرى غير النفطية".

ورجح الصفار، "الموافقة على المشروع حال تخفيض قيمة المبلغ إلى أقل من نصف القانون".

وكان مجلس النواب، قد قرر في وقت سابق من اليوم السبت، رفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل، بعدما أنهى تقرير ومناقشة قانون تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب.

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