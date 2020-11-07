التربية تحدد آلية العام الدراسي الجديد وتقرر تعليق عطلة السبت

2020/11/07 | 23:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التربية، السبت، تعليق عطلة السبت، لذلك سيكون الدوام 6 أيام في الأسبوع، على ان يكون لكل مرحلة دراسية يوم واحد تفاعلي داخل الصفوف، مشيرة إلى اعتماد النظام الالكتروني في بقية الأيام.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (7 تشرين الثاني 2020)، وأوضح، أنه "تم الاتفاق على ان يكون التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني هو بداية العام الدراسي (2020 – 2021)"، مبينا انه "تم تعليق عطلة السبت لذلك سيكون الدوام لمدة 6 ايام في الاسبوع على ان يكون لكل مرحلة دراسية يوم واحد تفاعلي داخل الصفوف وبقية الايام سيعتمد النظام الالكتروني".

واشار فاروق، الى انه "ستكون هناك فرق تابعة لوزارة الصحة ستزور المدارس من اجل التعقيم والتعفير والاطلاع على الواقع الصحي في هذه المدارس من التباعد الاجتماعي وغيرها من الارشادات الصحية".

وتابع، أن "هذه الخطوات تعتبر بداية لانطلاق عام دراسي جديد من اجل مراقبة الموقف الوبائي وقد نتخذ في وقت لاحق قرارات اخرى"، موضحا أن "فيما يخص العام الدراسي من حيث المناهج الدراسية وتقليص المناهج وكذلك الدوام في الانتساب سيكون هناك بيان رسمي لوزارة التربية في الايام المقبلة لتحديد هذه الاليات والعمل بها".

وحث المتحدث، "الطلبة على متابعة المنصات الالكترونية والتلفزيون التربوي ومواقع التواصل المتاحة"، مؤكدا أنه "على الجميع التكاتف لاستمرار العام الدراسي من اجل هذه الاجيال".

واختتم فاروق بالقول أن "كل شيء يمكن ان يتوقف الا التعليم لانه يقضي على الازمات والاشكالات والمعرقلات التي تواجه المجتمع وان العلم هو مخلص الانسان من كل الامراض والافات وكل الاشياء التي يمكن ان تعترضه".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اصدرت اليوم السبت، مجموعة من القرارات الجديدة، أبرزها الموافقة على بدء العام الدراسي الجديد يوم الأحد الموافق (29 تشرين الثاني الجاري)، على أن تعرض وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي خططهما المعدة مع وزارة الصحة والبيئة لتأمين تنفيذ الإجراءات الوقائية، وعرضها في اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية القادم.

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