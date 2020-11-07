أول فيديو لترامب بعد إعلان فوز منافسه جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية

2020/11/07 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام أميركية، السبت، مقطعا مصورا للحظة توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنادي الغولف الخاص به، قبل دقائق من إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

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