تربية ميسان تدعو المحاضرين الى مراجعتها لاستكمال اجراءات تحويلهم الى عقود وزارية

2020/11/07 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / دعت مديرية تربية محافظة ميسان ، اليوم السبت، المحاضرين لسنة 2020 والمتقدمين بطلب تحويلهم الى عقود وزارية، الى مراجعتها لاستكمال اجراءات تحويلهم الى عقود حسب القرار 59.وقالت المديرية في بيان :" ان المحاضرين يمكنهم مراجعة المديرية ابتداء من يوم الاثنين المقبل من اجل استكمال الاجراءات الخاصة بهم حسب القرار 59".واوضحت :" ان المراجعة ستكون مجدولة وفي الاماكن المحددة لكل 100 محاضر ".وقام العشرات من المحاضرين في ميسان في وقت سابق بالتظاهر امام مبنى المديرية للمطالبة بتحويلهم الى عقود وزارية./انتهى

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