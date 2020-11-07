ترامب يعود للبيت الابيض

2020/11/07 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وسائل اعلام امريكية :" ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد عاد الى البيت الابيض" .وكان ترامب قد غادر البيت الابيض متوجها الى ناديه للغولف في فرجينيا ./انتهى2

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