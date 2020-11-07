2020/11/07 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / وصف المرشد الايراني علي خامنئي الانتخابات الامريكية بانها "مسرحية".وقال خامنئي في تغريدة :" بمعزل عن النتائج ،من الواضح الانحدار السياسي والاخلاقي للنظام الاميركي".واضاف :" ان الوضع في الولايات المتحدة وما يصفون به انتخاباتهم ، هو مسرحية .و ما حصل في اميركا نموذج عن الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية الاميركية "./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي : الانتخابات الامريكية..مسرحية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي : الانتخابات الامريكية..مسرحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).