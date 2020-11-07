الإعلان عن نواة تحالف ’مدني’ جديد: البداية بـ 6 شخصيات

2020/11/07 | 23:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحضر شخصيات سياسية لإطلاق تحالف ’مدني’ جديد قبيل موعد الانتخابات المبكرة المرتقبة في السادس من حزيران المقبل.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن نواة التحالف ستضم كلاً من رئيس هيئة النزاهة السابق، القاضي رحيم العكيلي، والقياديين في "الحركة المدنية الوطنية" شروق العبايجي وباسم خشان.



وقالت شروق العبايجي في حديث لـ "ناس" (7 تشرين الثاني 2020) إن "لقاءً جمع الشخصيات الثلاثة، تم الاتفاق فيه على إطلاق تحالف جديد قبيل الانتخابات المقبلة" مشددة على أن "المشروع مازال في طور الإنشاء".

وأضافت "تم الاتفاق على جملة عناوين رئيسية، وهو أن يركز التحالف الجديد على إرساء دولة المواطنة، ومكافحة الفساد بالدرجة الأساس، ولذلك فإن الشخصيات الأولى المؤسسة معروفة بنشاطها ضد الفساد".

وحول امكانية التنسيق مع "القوى المدنية" الأخرى، لتشكيل تحالف واحد، سيما الحزب الشيوعي، قالت العبايجي إن "المشروع الجديد قد انطلق للتو، وإن المباحثات بدأت وستستمر، إلا أن ذلك لن يشمل القوى المتورطة بالفساد أو تلك التي ساهمت في إذكاء التوتر الطائفي" مبينة أن "التفاهمات ستجري بشكل صريح وشفاف مع جميع القوى والشخصيات القريبة من قيم المشروع، وبما يضمن عدم تكرار تجارب الانشقاقات أو الإشكالات او التحالفات غير المجدية التي أٌبرمت في مراحل السابقة".

ورداً على سؤال حول أقرب القوى المرشحة للتفاهم، قالت العبايجي "في الحقيقة، نستهدف الشخصيات الوطنية والمعروفة لدى العراقيين بنزاهتها، نركز على الشخصيات أكثر من القوى، مع إدراكنا لأهمية بعض القوى، إلا أن المرحلة الماضية شهدت ظهور الكثير من الشخصيات التي نالت ثقة العراقيين، دون أن تتمكن من أخذ فرصتها في المجال التشريعي أو التنفيذي بسبب قبضة المحاصصة المُحكمة على الدولة".

وتابعت "قائمة الشخصيات واللقاءات التي أجريناها ونحضر لإجرائها حافلة، وقد تحدثنا بشكل مبدئي مع النائب السابق رحيم الدراجي، كما ستشمل اتصالاتنا النائبة السابقة سروة عبدالواحد، والأمين العام لمبادرة "موطني" سالم الجبوري، وغيرهم من الشخصيات" مؤكدة أنه "في حال انضمام شخصيات مستقلة من إقليم كردستان، فإن التحالف الجديد سيعلن مرشحيه في كل دوائر العراق بما في ذلك إقليم كردستان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن نواة تحالف ’مدني’ جديد: البداية بـ 6 شخصيات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن نواة تحالف ’مدني’ جديد: البداية بـ 6 شخصيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).