2020/11/07 | 23:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، جو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الامريكية.

وقال اعلام رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية يهنئ بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة”.

واكد صالح، بحسب البيان، “نتطلع الى العمل لتحقيق اهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في كل الشرق الاوسط“.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن، إنه يتشرف بأن “اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد”.

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد “ليس سهلا”، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

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