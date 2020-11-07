رئيس الجمهورية مهنئا بفوز بايدن: نتطلع إلى العمل لتحقيق اهدافنا المشتركة

2020/11/07 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، جو بايدن بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الامريكية.

وقال صالح في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت: انه يهنئ بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مضيفا: نتطلع الى العمل لتحقيق اهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في كل الشرق الاوسط.

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