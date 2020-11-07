ترامب يرفض الاعتراف بفوز بايدن

2020/11/07 | 23:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الاعتراف بفوز منافسه الديمقراطي جو

بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأصدر ترامب بيانا ندد فيه بإعلان

العديد من الوكالات ووسائل الإعلام عن

فوز بايدن، قائلا إن هذه القنوات

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