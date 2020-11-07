الأردن.. 45 وفاة و3554 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/07 | 23:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الأردن اليوم السبت، 45 وفاة و3554

إصابة جديدة بكورونا حسب وزارة الصحة.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات

منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 1,181

حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 104,802

حالة.

وسجل

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