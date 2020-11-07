روحاني: نأمل أن تعود الإدارة الأمريكية المقبلة إلى التزاماتها

2020/11/07 | 23:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن

أمله بـ"أن يعي الذين فرضوا الحظر أن

طريقهم كان خاطئا ولن يحقق أهدافهم على

الإطلاق.

وأضاف روحاني خلال اجتماع اللجنة

العليا لمكافحة كورونا، أن "الشعب

الإيراني وخلال ا

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