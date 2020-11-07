2020/11/07 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

1950 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

رأى وزير الخارجية السابق، محمد علي الحكيم، السبت، ان تشهد منطقتنا (العراق، سوريا، ايران، والخليج) سياسة التهدئة والمداولة والمراجعة بفوز الديمقراطي جوزيف بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تغريدة للحكيم، نشرها عبر حسابه في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (7 تشرين الثاني 2020)، قال فيها: "ماذا يعني فوز الديمقراطي جوزيف بايدن برئاسة الولايات المتحدة: سياسة التهدئة والمداولة والمراجعة في منطقتنا (العراق، سوريا، ايران، والخليج)".

وأضاف: "والعودة الى الحاضنة الاوربية والناتو وسياسة متجددة نحو الصين وروسيا، ولا حل سريع للمسالة الفلسطينية".

واختتم الحكيم بالقول "أتوقع ان تستلم سوزان رايس حقيبة الخارجية".

يذكر أن وسائل وسائل اعلام أميركية بينها "سي إن إن" ووكالة أسوشيتيد برس و"فوكس نيوز"، قد أعلنت، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن بايدن حصل على 274 صوتا في المجمع الانتخابي بعد تأكد فوزه بولاية بنسلفانيا (20 صوتا).

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن بايدن وصل للرقم 284 بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، إلى جانب ولاية أريزونا التي تم اعلان فوزه فيها قبل ذلك بعدة أيام، لكن ليس من قبل جميع وسائل الاعلام الأميركية.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يعني فوز بايدن.. وزير خارجية العراق السابق يوضح) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يعني فوز بايدن.. وزير خارجية العراق السابق يوضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).