زعماء عرب يهنئون جو بايدن

2020/11/07 | 23:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ عدد من الزعماء العرب، المرشح الديمقراطي، الرئيس المنتخب، جو بايدن، على فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية، مؤكدين على الاستعداد للعمل من أجل تحقيق الأهداف الثنائية المشترك.

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