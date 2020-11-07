رئيس الجمهورية يهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية الاميركية

2020/11/07 | 23:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

هنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، المرشح الديمقراطي جو بايدن بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتقدم بالتهنئة الى الرئيس المنتخب جو بايدن، والذي عرفناه صديقا وشريكا موثوقا به خلال عملية بناء العراق الجديد".

‏واضاف "نتطلع الى العمل معاً من اجل تحقيق اهداف ومصالح شعبينا المشتركة، وتعزيز آفاق السلام والاستقرار في الشرق الاوسط".

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