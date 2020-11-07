فاز بايدن ..أكلها طريمش - مؤيد عبد الستار

2020/11/07 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار لا أعرف من هو طريمش ، ولكنه ظل في الاوساط الشعبية العراقية مثالا للشخص الذي يتعرض لمأزق كبير غالبا ما يكون ( بسطة عراقية غسل ولبس ) أو يتعرض لخسارة كبيرة في الاموال فيصبح ضحية لافعاله العدوانية من حيث لا يحتسب.وبتحوير بسيط نستطيع التلاعب ببعض الحروف ليصبح الاسم طريمبش فينطبق على احداث الانتخابات الامريكية مشيرا الى ترامب الذي يلفظ اسمه في الدول العربية شمال افريقيا مثل تونس والجزائر طرامب مثل ......





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