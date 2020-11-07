2020/11/07 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_موجد_الشعلان عصمت موجد شعلانمن اسس بناء الدولة العلمانية ونظام الحكم فيها الدستور وقانون انتخاب مجلس النواب، دستور يتساوى فيه المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين او المذهب او المعتقد او الجنس او السن او الاعاقة بانواعها المختلفة، الدستور العراقي لعام 2005 كتبه الطائفيون الشيعة والمتعصبون الكورد وبعض السنة والحاكم المدني الامريكي بول بريمر فوضعوا بهذ الدستور اسس المحاصصة المقيتة وهمشوا الاديان ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يحقق رئيس الوزراء العراقي مطالب ثوار تشرين؟ - عصمت موجد الشعلان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يحقق رئيس الوزراء العراقي مطالب ثوار تشرين؟ - عصمت موجد الشعلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).