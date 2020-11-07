تزامنا مع إعلان فوز بايدن.. فيديو لترامب يلتقط صورا تذكارية مع عروس

2020/11/08 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم انشغال الولايات المتحدة ودول عديدة حول العالم بنبأ إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يلتقط صورة تذكارية مع عروس في نادي الغولف الخاص به في فيرجينيا.

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