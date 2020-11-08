2020/11/08 | 00:08 - المصدر: سفن سكاي

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7sky: هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

وكتب أمير قطر في تغريدة على تويتر: “تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته السناتورة كامالا هاريس

وتابع: “أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل معا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امير قطر اول زعيم خليجي يهنئ بايدن بفوزه 7 SKY TV.

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