2020/11/08 | 00:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/نينا/هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، بفوزهما في الانتخابات الرئاسية الأميركية.وقال العاهل الاردني في تغريدة على تويتر مساء اليوم، "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس.



نتطلع قدماً للعمل معكما على تطوير الشراكة التاريخية والوطيدة بين الأردن والولايات المتحدة، لخدمة أهدافنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والازدهار"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملك عبد الله الثاني يهنىء بايدن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملك عبد الله الثاني يهنىء بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).