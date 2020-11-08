أحدهم مدرب أتليتكو مدريد.. 4 شخصيات مرشحة لقيادة نادي الديوانية!

2020/11/08 | 00:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، السبت، عن قائمة تضم أبرز الشخصيات المرشحة لتدريب النادي الأحمر.



وقال العنكوشي في تعليق له تابعه "ناس" (7 تشرين الثاني 2020) أن "أحد هؤلاء الأقرب لقيادة الأحمر الديواني، وهم: "لويس ميغيل مارتينيث داميان" مدرب من أسبانيا، وهو المدير الفني لفريق اتلتيكو مدريد الإسباني، حالياً، والجنرال حكيم شاكر، وحسام السيد مدرب سوري، وقصي منير الغزال الأسمر".

وأعلن نادي الديوانية إقالة مدرب فريقه الكروي سعد حافظ من منصبه.

وذكر النادي في بيان مقتضب ان "الكابتن سعد حافظ اقيل من تدريب نادي الديوانية وتسمية مدرب جديد خلال الساعات القليلة المقبلة".

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