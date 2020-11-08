ترمب يرضخ للامر الواقع.. الرئيس

2020/11/08 | 00:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرت نيوز} رضخ الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الى الامر الواقع في خسارته بالانتخابات امام جو بايدن.

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