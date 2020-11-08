ترمب يحذف تغريدة بشأن خلل في برنامج التصويت يولايتي جورجيا وميشيغن

2020/11/08 | 00:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حذف الرئيس الامريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، تغريدة تضمنت رابطا عن خبر بشأن خلل في برنامج التصويت في مقاطعات ولايتي جورجيا وميشيغن بعد اعلان فوز خصمه جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الامريكية.

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