إدارة الديوانية تفاوض أربعة مدربين لقيادة الفريق الكروي خلفا للمقال سعد حافظ

2020/11/08 | 00:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع – حسين عمار

اعلنت الهياة الادارية لنادي الديوانية، اقالة المدرب سعد حافظ من تدريب الفريق، فيما اكدت التفاوض مع أربعة مدربين لخلافته.

وقال مدير المكتب الاعلامي لنادي الديوانية علاء البصري لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه تمت اقالة المدرب سعد حافظ من تدريب نادي الديوانية بعد الخسارة امام الكرخ بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز .

واضاف، ان الساعات القليلة المقبلة سيتم تسمية المدرب الجديد للمباشرة بتدريبات الفريق الاثنين استعدادا لمباراة اربيل في الجولة الرابعة بعد التوقف الدولي.

واشار الى ان الاسماء المرشحة لتدريب الفريق ، الاسباني لويس ميغيل والسوري حسام السيد، وحكيم شاكر، وقصي منير.

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