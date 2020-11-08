بايدن وهاريس يغيران صفتيهما في

2020/11/08 | 00:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / غير المرشحان عن الحزب الديمقراطي لمنصبي الرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وكامالا هاريس صفتيهما في منصـة "تويتر"، إلى الرئيس، ونائب الرئيس المنتخبين./انتهى5

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