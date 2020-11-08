تويتر يربط حساب ترامب بـكلمة

2020/11/08 | 00:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ربط موقع {تويتر} حساب الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بـكلمة "خاسر".

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