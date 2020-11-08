كيف تستقبل بورصات الخليج ومصر فوز

2020/11/08 | 00:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: استبعد محللون أن يكون لإعلان وكالات أنباء عالمية فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد معركة شرسة مع منافسة دونالد ترامب آثر سلبي كبير على أداء أسواق المال في الخليج ومصر خلال جلسات الأسبوع الجاري، لاسيما وأن …

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